Un podium rêvé pour Alex Harvey à Québec

Le rêve d'Alex Harvey et de milliers de spectateurs réunis sur les plaines d'Abraham, samedi midi, est devenu réalité. À son avant-dernière course en carrière, le skieur de Saint-Ferréol-les-Neiges a signé une improbable deuxième position devant les siens, s'écroulant au sol et fondant en larmes après avoir franchi le fil d'arrivée.