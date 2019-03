Un éboulement force la fermeture de l’autoroute 3 près de Keremeos

Un éboulement vendredi soir a forcé la fermeture de l'autoroute 3 dans les deux sens entre Princeton et Osoyoos dans le sud intérieur de la Colombie-Britannique.

DriveBC conseille aux automobilistes d’emprunter les autoroutes 5A et 3A.

Des ingénieurs du ministère des Transports et des Infrastructures analysent actuellement la stabilité de la pente au côté de l’autoroute 3. « Ils veulent s’assurer que tout est stable, ce qui semble être le cas », explique Tim Roberts le directeur de la division électorale Area G.

La décision de rouvrir l’autoroute pourrait être prise samedi après-midi, ajoute-t-il.

De gros rochers sont jonchés sur la voie publique, qui sont cependant plus faciles à retirer que des débris plus petits, explique M. Roberts, en précisant que l’éboulement n’a endommagé aucune voiture et blessé personne.