Céline Dion chantera dans la voiture du Carpool Karaoke de James Corden

L'animateur James Corden a révélé que Céline Dion apparaîtrait dans un prochain Carpool Karaoke, une capsule récurrente et très populaire de son émission de fin de soirée The Late Late Show, où il invite des artistes musicaux à réinterpréter certains de leurs succès en duo avec lui.

En guise d’annonce, il a publié une photo sur son compte Instagram, vendredi, montrant sa rencontre avec la chanteuse dans la voiture où se déroule ces séances de karaoké en covoiturage. « Ah, salut Céline Dion! », a-t-il écrit en commentaire sous l’image.

La chanteuse a répondu en recopiant la photo de James Corden sur son propre compte Instagram, lui renvoyant la salutation.

L’animateur n’a pas précisé quand on pourra voir le résultat du tournage en compagnie de la diva québécoise. On ne sait pas non plus quelles chansons ont été choisies.

Les vidéos de « Carpool Karaoke », diffusées d’abord sur la chaîne américaine CBS, sont devenues un immense succès en ligne. Ariana Grande, Adele, Paul McCartney, Cardi B, Justin Bieber et Stevie Wonder, entre autres, y ont déjà participé.