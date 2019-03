Travaux et ralentissement à prévoir sur le pont Marc-Trudel à Shawinigan

Les travaux consistent à retirer l'asphalte sur une quarantaine de mètres et à la remplacer par du béton.

Ça va nous éviter de retourner fréquemment sur le pont pour réparer les nids de poule , indique la porte-parole du ministère des Transports, Mila Roy.

La circulation s'effectuera en alternance.

Importante congestion

Le chantier paralyse le pont Marc-Trudel pour une deuxième fin de semaine consécutive. La semaine dernière, les travaux ont provoqué une importante congestion dans le secteur.

Certains automobilistes ont dû attendre jusqu'à une heure trente avant de pouvoir traverser le pont.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, trouve regrettable que le ministère des Transports n'ait pas avisé plus rapidement les citoyens.

Je pense qu’avec tout ce qu’on a comme moyens de communication, il n’y a aucune raison pour que le ministère des Transports se retrouve à nous informer à la dernière minute et qu’on ait des bouchons d’une heure et demie d’attente, tonne le maire. Je comprends parfaitement les citoyens et citoyennes d’avoir été exaspérés par cette situation.

Le pont Marc-Trudel à Shawinigan Photo : Radio-Canada

La porte-parole du ministère des Transports invite quant à elle les citoyens à faire preuve de patience.

Ce qui est important, c’est que la population soit au courant de ces travaux-là, dit Mila Roy. C’est pour ça que, cette semaine, on a vraiment mis l’épaule à la roue et on a avisé les gens par les médias, par la radio, par les médias écrits, qu’il [y aurait] encore des travaux ce week-end.

Les automobilistes sont donc invités à planifier leurs déplacements et à éviter le pont Marc-Trudel jusqu'à dimanche soir.

Les travaux de remplacement de la structure du pont sont d’ailleurs toujours en cours.