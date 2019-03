Un premier match en poche pour l’Océanic

Premier match en séries éliminatoires et première victoire à l'arraché pour l'Océanic. La formation rimouskoise l'a emporté 4 à 3 face aux Saguenéens de Chicoutmi, son adversaire pour le premier tour.

Après avoir tout donné en deuxième période avec trois buts, le vent a tourné pour les troupes de Serge Beausoleil en troisième période.

L’Océanic a cumulé les punitions mineures, permettant aux Saguenéens de rattraper leur retard avec trois buts, dont deux en avantage numérique.

Ça fait un bon match pour les partisans, mais moins pour l’entraîneur. Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski

C’est finalement Jimmy Huntington qui a donné la victoire aux siens en prolongation. Il s’agissait de son deuxième but de la rencontre.

Charle-Édouard D’Astous et Jeffrey Durocher ont également marqué pour l’Océanic.

Les gars ont trouvé le moyen de gagner, c’est ce qu’il faut retenir. [...] On va prendre la victoire, mais on sait où on doit s'améliorer , affirme l’entraîneur-chef Serge Beausoleil.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer samedi à 16 h au Colisée Financière Sun Life.

Les Saguenéens auront l’avantage de la glace à compter de mardi.