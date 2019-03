Brexit : immense manifestation pour réclamer un 2e référendum

Les participants ont déployé des banderoles proclamant : « Le meilleur accord, c'est aucun Brexit! » et « Nous réclamons une consultation populaire! »

Les organisateurs ont indiqué qu'il pourrait s'agir de la plus grande manifestation anti-Brexit à ce jour.

Ils avaient bon espoir que le chiffre de 700 000 manifestants, lequel, selon les organisateurs, avait été atteint lors d'un rassemblement du même type en octobre, soit battu.

Deux cents autocars partis de différents points du pays ont été affrétés pour acheminer des manifestants à Londres pour cette marche, intitulée Put it to the people march. Un autocar est parti vendredi soir des Highlands écossais, et un autre a quitté les Cornouailles, à la pointe ouest de l'Angleterre, tôt samedi.

À la mi-journée, les partisans d'un maintien dans l'UE sont partis de Marble Arch, aux limites de Hyde Park, avant de défiler aux abords du 10 Downing Street, la résidence de la première ministre, et de prendre ensuite la direction du parlement.

Parallèlement, la pétition lancée cette semaine pour annuler le Brexit a recueilli en seulement trois jours quatre millions de signatures, après l'appel lancé par la première ministre Theresa May aux députés pour qu'ils entérinent l'accord de retrait de l'UE.

Dernière chance

Theresa May a exclu à maintes reprises l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit, estimant que cela aggraverait les divisions et fragiliserait le soutien à la démocratie.

Pour les partisans du Brexit, un deuxième référendum déclencherait une crise constitutionnelle majeure.

Vendredi, Theresa May a laissé entendre qu'elle pourrait ne pas soumettre au Parlement la semaine prochaine l'accord négocié avec l’UE. Depuis janvier, cet accord a été rejeté largement deux fois par la Chambre des communes britannique.

À en croire le Times et le Daily Telegraph, les pressions s'accumulent sur Theresa May pour qu'elle démissionne.

« Je ressentirais les choses autrement si la question était bien gérée, et si le gouvernement prenait des décisions sensées. Mais c'est le chaos complet », déplorait samedi un manifestant de 59 ans, Gareth Rae, venu de Bristol pour participer à la marche.

Les dirigeants européens, qui étaient réunis jeudi et vendredi à Bruxelles, ont reporté la date du Brexit du 29 mars au 22 mai si la Chambre des communes britannique ratifie l'accord de retrait la semaine prochaine, ou au 12 avril dans le cas contraire.