André Larocque nommé à la direction de la Fondation de l'UQO

De 2005 à 2010, M. Larocque, a été rédacteur-en-chef du journal Le Droit. Outre son expérience dans les médias, M. Larocque a un passé en gestion et en philanthropie, a indiqué la FUQOFondation de l'Université du Québec en Outaouais dans un communiqué.

Je me sens privilégié de me joindre à l'équipe de la Fondation de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais . C’est avec un enthousiasme débordant que je compte prêter main-forte à la dynamique équipe de la Fondation dans la réalisation de notre mission visant à appuyer les étudiants et mettre en valeur cette institution de prestige qu’est l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , a affirmé le nouveau directeur général.

Pour sa part, le président du conseil d’administration de la Fondation de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , Charles Castonguay, s’est dit très heureux de l’embauche de monsieur Larocque.

C’est avec grand plaisir et enthousiasme que la Fondation accueille monsieur Larocque à titre de directeur général. Tout comme l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , la Fondation est en constante évolution afin de supporter les besoins grandissants de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais et de ses étudiants , a-t-il dit.

Il ne fait aucun doute que M. Larocque est la personne toute désignée pour relever ces défis stimulants. Charles Castonguay, président du conseil d'administration de la FUQO

André Larocque est détenteur d’un MBA-International de l’UQAM/Paris Dauphine. Il a notamment été directeur général à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS), puis, de 2012 à 2016, il était directeur général à la Fondation du Centre Hospitalier de Granby.