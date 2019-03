Séries de la LHJMQ : faux départ pour 3 des 4 clubs des Maritimes

Dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ), c'était le début des séries éliminatoires vendredi pour quatre clubs des Maritimes. Seuls les Islanders de Charlottetown sont sortis victorieux de leur premier affrontement, et au terme d'un long effort de plus de 85 minutes.

À Charlottetown, un but de Brett Budgell en deuxième période de prolongation a permis aux Islanders d’arracher une victoire de 3-2 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Les Islanders mènent la série 1-0 et reçoivent leurs adversaires pour le second match samedi soir.

Les Wildcats battus en prolongation

Les Wildcats de Moncton se sont inclinés 2-1 face au Drakkar, à Baie-Comeau.

Charles-Antoine Giguère avait marqué le but égalisateur pour les Wildcats en deuxième période, mais Christopher Benoit a tranché le débat avec un but à 10:41 de la prolongation pour Baie-Comeau, qui mène la série 1-0 et accueillera Moncton samedi pour le second affrontement à 17 h, heure de l’Atlantique.

Défaite des Mooseheads

À Halifax, les Mooseheads, meilleure équipe des Maritimes en saison régulière, ont encaissé un revers de 3-2 aux mains des Remparts de Québec.

Justin Barron et Jared McIsaac ont marqué dans une cause perdante pour les Mooseheads. Halifax reçoit Québec samedi soir pour le second match de la série menée 1-0 par les Remparts.

Les Mooseheads sont déjà qualifiés pour la coupe Memorial en tant qu’équipe hôte du tournoi cette année.