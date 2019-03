La province a délivré les permis en vue de l'ouverture des magasins de cannabis à Ottawa

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) vient de délivrer les trois permis en vue de l'ouverture des magasins de vente au détail pour du cannabis récréatif.

Le commerce Fire and Flower ouvrira, rue York, dans le marché By. Le magasin Hobo Recreational Cannabis Store, pour sa part, ouvrira rue Bank et le magasin Superette ouvrira rue Wellington Ouest.

Ils peuvent maintenant commencer à commander et recevoir des produits et des accessoires de cannabis.

Les commerces devront cependant attendre le 1er avril pour ouvrir leurs portes au public et subir une inspection de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario .

L'organisme a étudié les commentaires du public sur l'emplacement des commerces avant d'accorder les licences.

Par ailleurs, s'ils n'ouvrent pas leurs magasins le 1er avril, les commerçants font face à une amende de 12 500 dollars. Ils feront face à une autre amende du même montant s'ils n'ouvrent pas le 15 avril. Si les portes des commerces ne sont pas ouvertes d'ici la fin avril, les commerçants auront une amende de 25 000 dollars.