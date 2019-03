Trop de neige pour les Championnats nationaux de ski alpin au Mont-Édouard

On reporte tout simplement parce qu’il est tombé 15 centimètres de neige à la base de la montagne et 25 centimètres au sommet , explique le directeur adjoint du centre de ski, Louis Tremblay Poirat.

Dans une épreuve de descente de type super-G, on doit avoir une piste dégagée de neige pour la sécurité des athlètes et aussi pour donner une égalité de chances le plus possible à l’ensemble des coureurs du début à la fin de la compétition , précise-t-il.

Les épreuves de super-G chez les femmes et les hommes sont donc reportées à demain. Ce sera d'ailleurs la première fois en six ans que cette compétition aura lieu au Québec. Les athlètes pourront atteindre des vitesses dépassant 90 km à l'heure.

Pour ce qui est des combinés alpins masculin et féminin, l'épreuve est reportée à plus tard cette semaine.

Les championnats qui regroupent 200 skieurs de l'élite canadienne se déroulent jusqu'à jeudi. Les compétitions ont lieu sur deux pistes récemment modifiées pour permettre leur homologation FIS.

Le double champion du monde Érik Guay sera présent cette semaine comme invité d'honneur.