Les mosquées de Christchurch reprennent leurs activités

Les deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où 50 fidèles ont été tués la semaine dernière par un suprématiste blanc, ont rouvert leurs portes samedi. De nombreux survivants étaient parmi les premiers à y entrer et à prier pour les victimes dans les lieux de culte fraîchement repeints.

À la mosquée Al Noor, où plus de 40 personnes ont été tuées, les prières ont repris avec une police armée sur place, mais sans aucun rappel graphique de la pire fusillade de Nouvelle-Zélande.

Aden Diriye, qui a perdu son fils de 3 ans Mucad Ibrahim dans l'attaque, est revenu à la mosquée avec ses amis.

« Je suis très heureux, dit-il après avoir prié. Allah est grand envers nous. J'étais de retour dès qu'on a reconstruit, pour prier. »

La plupart des victimes de la fusillade, que la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a rapidement dénoncée comme une attaque terroriste, étaient des migrants ou des réfugiés et leurs morts se sont répercutées sur les autres.

Le prince El Hassan bin Talal de Jordanie, qui a visité la mosquée Al Noor, a dit que l'attaque a porté atteinte à la dignité humaine.

« C'est un moment de profonde angoisse pour nous tous, pour toute l'humanité », a-t-il dit.

Ashif Shaikh, qui a perdu deux de ses colocataires dans la tuerie, est revenu samedi, disant qu'il ne serait pas découragé.

C'est l'endroit où nous prions, où nous nous rencontrons, où nous reviendrons. Ashif Shaikh

Marche pour l’amour

Samedi matin, environ 3000 personnes se sont rassemblées pour une « marche pour l’amour » dans les rues de Christchurch afin d'honorer la mémoire des victimes de l'attaque contre les deux mosquées vendredi dernier.

Environ 3000 personnes ont participé à la « marche pour l'amour » au parc North Hagley à Christchurch. Photo : Reuters / Jorge Silva

Les manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Il voulait nous diviser, il nous a rendus plus forts », « Bienvenue aux musulmans, pas aux racistes » ou « Kia Kaha » l’expression maorie pour « rester fort ».

La plupart ont marché en silence ou en chantant doucement un hymne de paix maori.

« Nous avons l'impression que la haine a apporté beaucoup de ténèbres dans des moments pareils et que l'amour est le remède le plus puissant pour éclairer la ville et la sortir de cette obscurité », explique Manaia Butler, 16 ans, l'une des élèves qui ont organisé la marche.

Vendredi, l'appel musulman à la prière a été diffusé à la télévision et à la radio dans tout le pays et environ 20 000 personnes, dont la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, ont assisté à un service de prière dans le parc en face de la mosquée Al Noor en signe de solidarité.

L'imam Gamal Fouda (micro dans les mains) a mené la prière. Photo : Associated Press / Vincent Thian

Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays ont elles aussi rendu hommage aux victimes et apporté leur soutien à la communauté musulmane, certains venant former des chaînes humaines à l'entrée de mosquées.

Contrôle des armes à feu

Jeudi, la première ministre a annoncé que le pays allait interdire les fusils d'assaut et les armes semi-automatiques de style similaire, semblables à celles qui ont été utilisées lors de l'attaque la semaine dernière, dans le cadre d'un durcissement de la législation sur le contrôle des armes à feu.

La Nouvelle-Zélande et sa première ministre ont fait l'objet de nombreux éloges pour l'empathie et l'unité en réponse aux attaques.

Le dirigeant de Dubaï, sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a remercié Ardern sur Twitter vendredi soir.

Il a posté une photo du Burj Khalifawaworld de Dubaï, le plus haut bâtiment du monde, éclairé d'une image agrandie d'Ardern enlaçant une femme, avec le mot arabe « salam » et la traduction anglaise « paix » au-dessus d'elles.

« Merci Jacinda Ardern et la Nouvelle-Zélande pour votre sincère empathie et le soutien qui ont gagné le respect de 1,5 milliard de musulmans après l'attentat terroriste qui a secoué la communauté musulmane dans le monde entier », a-t-il déclaré sur Twitter.

Les musulmans représentent un peu plus de 1 % de la population néo-zélandaise, selon le recensement effectué en 2013.

Le tireur, un ressortissant australien âgé de 28 ans qui a été identifié comme un suprémaciste blanc, est accusé d'avoir abattu 50 personnes et blessé plusieurs dizaines d'autres. Il a été inculpé de meurtres par la justice néo-zélandaise, devant laquelle il comparaîtra de nouveau le 5 avril.