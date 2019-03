Hausse de salaire de 20 000 $ pour le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures

Le conseil municipal de Saint-Augustin-de-Desmaures votera le 16 avril pour une augmentation de salaire d'un peu plus de 20 000 $ du maire Sylvain Juneau, qui rattraperait ainsi le niveau de son voisin de L'Ancienne-Lorette.

Les élus augustinois ont présenté leurs intentions cette semaine en déposant deux avis de motion, le premier concernant une hausse de rémunération du maire et le second pour une augmentation de celle des conseillers.

Selon ces avis, le salaire annuel de base de M. Juneau passerait de 67 427,36 $ à 88 233 $. Son allocation de dépenses demeurerait quant à elle plafonnée, atteignant 16 767 $, soit le maximum autorisé par la Loi sur le traitement des élus municipaux.

Sa rémunération globale annuelle serait donc de 105 000 $, le tout rétroactif au 1er janvier 2019.

Rapport indépendant

M. Juneau soutient que le salaire a été fixé, entre autres, à partir d'un rapport indépendant commandé par la Ville et produit en mai dernier.

Le rapport fait des comparaisons entre les villes de l'agglomération de Québec, soit Québec, Lévis et L'Ancienne-Lorette. Cette dernière étant la plus pertinente aux fins de l'analyse.

« Dans les comparables, on en a un facile, c'est L'Ancienne-Lorette. C'est la même agglomération, vous comprenez, c'est assez comparable et le salaire [ajusté] l'est aussi », a expliqué Sylvain Juneau à Radio-Canada.

Son homologue Émile Loranger gagnait 84 327 $ en 2018. En ajoutant l'allocation de dépenses, sa rémunération a atteint près de 101 000 $. Sylvain Juneau a touché 17 000 $ de moins.

Mais je pense que c'est un emploi plus qu'à temps plein, mais prenons juste temps plein. C'est un salaire qui en adéquation avec la tâche. Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures

À savoir s'il craignait une réaction de ses citoyens, M. Juneau a dit ne pas s'en faire outre mesure. « Il y a toujours quelqu'un qui est contre quelque-chose », a-t-il dit, répétant que le rattrapage était nécessaire.

Hausse pour les conseillers

Une partie de la démarche à Saint-Augustin-de-Desmaures vient du fait que les allocations de dépenses des élus sont désormais imposables en vertu de nouvelles règles fédérales.

Comme dans d'autres municipalités du Québec, les élus vont hausser leurs salaires de base cette année afin de compenser cette perte financière.

Les conseillers de Saint-Augustin ne font pas exception et verront leur salaire passer de 16 657,68 $ à 18 732,16 $. Le vote est aussi prévu le 16 avril.

Dans le cas du maire, cet ajustement aurait représenté une hausse de 7000 $.