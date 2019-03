Le CISSS de l'Outaouais tient un salon de l'emploi samedi

L'établissement de santé tient son propre salon de l'emploi à Gatineau samedi afin de pourvoir plusieurs centaines de postes au sein de son organisation.

De nombreux postes à temps plein sont cherchent notamment preneur, mais le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais souhaite aussi garnir les listes de rappel et trouver des remplaçants pour les vacances et les absences.

Le chef du service des communications et des relations avec les médias du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Bruno Desjardins, indique que les besoins sont grands et variés.

On a plusieurs besoins, tant dans les services en santé – infirmière, inhalothérapeute, infirmière-auxiliaire – mais surtout, on a beaucoup de besoins dans des métiers que, parfois, on ne pense pas nécessairement au réseau de la santé , dit-il. Par exemple, des postes d'agent administratif et au service alimentaire sont aussi à pourvoir.

C'est vraiment une panoplie de besoins qu'on a, partout sur le territoire, en termes de main-d'oeuvre. Bruno Desjardins, chef du service des communications et des relations avec les médias, CISSS

La semaine dernière, l'établissement a aussi organisé des séances de recrutement à Maniwaki et Shawville.