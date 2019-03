Course d'accélération de motoneiges au Mont-Vidéo

C'est un événement qui attire des participants de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario et parfois de Montréal et de la Gaspésie.

L'association les Courses d'accélération de motoneiges de Barraute se réjouit d'ailleurs de la visibilité que l'événement apporte à la région.

Voici le président des Courses d'accélération de motoneiges de Barraute, Danik Poulin.

C'est sûr que c'est une excellente visibilité pour notre coin, dit-il. C'est pas mal les plus grosses courses en région côté inscriptions et côté motoneiges. Si on parle de quelques semaines avant l'événement c'est sûr que le Mont-Vidéo, ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux et les radios. Je crois que c'est une excellente visibilité.

Les courses attirent également plusieurs centaines de spectateurs de la région.