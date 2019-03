L'EI a été vaincu, selon les forces armées soutenues par les États-Unis

« Les FDS déclarent la totale élimination du soi-disant califat et une défaite territoriale à 100 % de l'EI », a déclaré un porte-parole de la force militaire, Mustafa Bali, par communiqué.



La chute de Baghouz, un village de l’est de la Syrie situé près de la frontière irakienne, est le résultat de quatre ans de combats et d’efforts entrepris par la coalition internationale, menée par les États-Unis, pour venir à bout de l’EI.

Après des mois de violents affrontements avec les plus irréductibles des combattants de l'EI, les FDS ont pu lever leur drapeau sur Baghouz pour célébrer la victoire.

Baghouz est libre et la victoire militaire contre Daech a été remportée. Mustafa Bali, porte-parole des FDS

En février, quelques semaines après l'annonce du retrait des 2000 soldats américains déployés en Syrie, le président Donald Trump annonçait déjà la fin imminente de l'EI et prédisait une annonce officielle d'ici la mi-février.

Plus de 750 militaires des FDS morts au combat

« En cette journée, nous rendons hommage aux milliers de martyrs dont les efforts ont contribué à cette victoire », a encore ajouté samedi le porte-parole des FDS sur Twitter.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), plus de 750 combattants des FDS ont péri dans les combats, tandis que presque le double des djihadistes ont trouvé la mort.

Au plus fort de son règne, en 2014, l’organisation terroriste comptait de larges pans de territoire en Syrie et en Irak – l’équivalent de la superficie du Royaume-Uni. Sous son joug, des millions de civils se sont retrouvés pris en otage, soumis à la stricte interprétation des djihadistes de la loi islamique (charia).



Des milliers de femmes et de filles de la minorité religieuse des yézidis ont été faites prisonnières et forcées à l’esclavage sexuel. Encore à ce jour, nombre d’entre elles sont portées disparues.



Malgré l’annonce des FDS, les membres de l’EI continuent de mener leur combat, que ce soit par l’intermédiaire d’attaques visant des pays occidentaux, ou par des affiliations à des groupes actifs en Afghanistan ou dans la péninsule égyptienne du Sinaï.

Quelques heures avant l'annonce de sa défaite, l'EI a rejeté les déclarations sur la fin du califat. Dans une vidéo diffusée sur ses comptes sur les réseaux sociaux, il a appelé ses partisans à mener des attaques contre « les ennemis » en Occident.