Un mauvais départ dans les séries pour le Phoenix de Sherbrooke

C’est Samuel Julien qui a été l’auteur de l’unique but de Sherbrooke. L’allier gauche a marqué en deuxième période, alors que la marque était de 3-0.

L’Armada a creusé l’écart en troisième période en enfilant deux autres buts, dont un dans un filet désert, le gardien Dakota Lund-Cornish ayant été rappelé au banc avec 6 minutes 21 secondes à jouer.

Les hommes de Stéphane Julien partaient pourtant favoris, ayant battu l’Armada cinq fois sur sept au cours de la saison régulière.

De plus, le Phoenix a terminé au troisième rang du classement de la Conférence de l’Ouest, contre une sixième position pour l’Armada. Il commençait également les séries devant ses partisans, au Palais des sports de Sherbrooke. Ce sont des choses qui tombent à notre avantage , avait souligné Stéphane Julien avant la rencontre.

L’entraîneur savait toutefois que la partie n’allait pas être facile, les deux équipes ayant un style de jeu rapide et offensif. On sait bien que c’est une équipe qui travaille fort, qui joue bien sur la glace. On focus sur notre équipe. On sait qu’on est capable de battre cette équipe-là, mais on va y aller match par match.

Le Phoenix affrontera de nouveau l’Armada le samedi 23 mars, à Sherbrooke.