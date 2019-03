Le Drakkar et l'Océanic entrent en séries éliminatoires

Le Drakkar a perdu son dernier match de la saison 4 à 1 contre l'Océanic de Rimouski samedi, et ce, devant ses partisans.

Pourtant, le reste de la saison a été très positif pour le Drakkar.

Les hommes de Martin Bernard ont vécu une séquence record de 13 victoires de suite un peu plus tôt cet hiver.

Le Drakkar a terminé la saison avec une fiche de 101 points à la première place du classement dans l'association de l'Est.

Le Drakkar n'a rencontré que deux fois les Wildcats cette saison avec une victoire de chaque côté.

C'est difficile de déterminer les choses à préparer pour affronter un adversaire quand on le connaît mal.

Avec un peu de séances de vidéo et beaucoup de pratique, le Drakkar est prêt et même fébrile face à ce premier match, selon l’entraîneur-chef, Martin Bernard.

Il faut jouer en confiance, on exécute ce qu'on a à faire comme on l'a fait pendant la saison et comme que ça nous a amené du succès pendant la saison et puis les choses devraient bien aller.

Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau.