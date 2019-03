Le trafic passager à l'aéroport Montréal-Trudeau a grimpé de 7 % en 2018

Selon les chiffres dévoilés par la société qui exploite l'aéroport, le trafic international a connu une hausse de 10,2 % l'an dernier, tandis que le trafic transfrontalier a avancé de 7,5 %. Le trafic intérieur a pour sa part gagné 3,3 %.

L'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'aéroport Trudeau et du parc aéronautique et industriel de Mirabel a affiché un bénéfice avant impôts, charges financières, amortissement et dépréciation des immobilisations (BAIIA) de 321,6 millions de dollars pour son exercice clos le 31 décembre.

Cet excédent des produits par rapport aux charges représentait une progression de 36,5 millions, ou 12,8 %, par rapport à celui de l'exercice précédent.

Les revenus d'Aéroports de Montréal ont grimpé de 10,7 %, à 645 millions de dollars l'an dernier, ce que l'autorité a attribué à la croissance du trafic de passagers, à l'augmentation des revenus tirés des activités commerciales et à la hausse du tarif des frais d'améliorations aéroportuaires (FAA).

Les charges d'exploitation ont pour leur part avancé de 9,9 % par rapport à 2017 pour atteindre 215,7 millions de dollars, ce qui s'expliquait notamment par une hausse des frais d'exploitation liés aux conditions hivernales.

Aéroports de Montréal a aussi expliqué avoir mis en place des mesures de mitigation pour assurer la fluidité du flot de passagers dans les périodes de grande affluence, ainsi que des initiatives pour « bonifier l'expérience » des clients.