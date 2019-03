Catherine Cano, PDG de CPAC, pressentie comme numéro 2 de l'OIF

Mme Cano, qui occupa également des postes de direction chez Radio-Canada et Al-Jazira, aurait l'appui du gouvernement du Québec pour occuper ce nouvel emploi.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, le choix de Mme Cano s'inscrit dans la foulée d'une série de conditions exigées en contrepartie du départ de l'ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean de la tête de l'organisation internationale, après un mandat émaillé de scandales et une lutte acharnée livrée contre son adversaire, la Rwandaise Louise Mshikiwabo.

Parmi ces cinq conditions préalables, l'une d'entre elles exigeait que la nouvelle no 2 de l'OIF soit d'origine canadienne.

Mme Jean s'est battue bec et ongles pour conserver son poste, mais a dû abandonner la course après que Paris eut soutenu Mme Mshikiwabo pour prendre la tête de cette organisation regroupant 88 États et gouvernements et près de 300 millions de francophones de par le monde.