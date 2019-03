Un membre du CA du CISSS-AT en a assez des commentaires haineux

Jean-Yves Poitras, qui est aussi commissaire industriel à la Corporation de développement industriel et commercial de Val-d'Or, en a assez de ces messages souvent envoyés sur les médias sociaux.

Je trouve que c'est un manque de respect envers notre population, c'est un manque de respect envers nos employés, c'est un manque de respect envers notre conseil d'administration et c'est un manque de respect envers tous les gens de notre organisation , a-t-il lancé lors de la réunion du conseil d'administration.

Jean-Yves Poitras, commissaire industriel de Val-d'Or et membre du CA du CISSS-AT (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le président-directeur général du CISSS-AT, Yves Desjardins, explique que les commentaires véhiculés sur les réseaux sociaux affectent directement le personnel.

M. Poitras mentionnait l'importance d'être du moins respectueux dans ces commentaires que les gens font. On ne s'aide pas, nous comme région, en faisant ça, parce que lorsque les gens qui viennent de l'extérieur de la région lisent ces commentaires-là et qui sont hors contexte, ils se disent "visiblement il y a bisbille". Que ce soit entre la population et l'établissement ou entre les employés et l'établissement, ce n'est pas nécessairement un élément positif , précise-t-il.

Pour lui, les commentaires sont importants, mais il demande qu'ils soient adressés au bon endroit.