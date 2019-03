Marche contre le racisme, l’intolérance et la haine à Québec

Le départ de la marche sera donné à 11 h au parc Durocher, dans le quartier Saint-Sauveur. Elle se terminera vers midi à la place de l’Université-du-Québec, où différents intervenants prendront la parole pour « dénoncer la haine sous toutes ses formes ».

Selon le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) – l’un des organisateurs de la marche – la tuerie de Christchurch rappelle l’importance de demeurer collectivement vigilants face aux discours extrémistes « à l’origine de telles tragédies ».

« On constate malheureusement que trop peu de choses sont faites pour contrer la présence croissante, dans l'espace médiatique, des discours d'extrême droite, qui promeuvent la peur et la haine de l'autre », déplore Vania Wright-Larin, porte-parole du RÉPAC 03-12.

L'attaque de Christchurch a fait 50 morts. Photo : Reuters / Stringer .

Dire non à l’intolérance

Le président et fondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Boufeldja Benabdallah, participera à la marche. En plus d’apporter son soutien aux victimes de Christchurch, il y voit l’occasion de dénoncer le racisme, quels que soient les groupes contre lesquels il est dirigé.

« On veut dire non à cette intolérance qui touche toutes les facettes de la société. Ce n’est pas possible que notre société québécoise puisse continuer à vivre comme ça, dans la peur, dans la crainte, puis dans la haine de l’autre », affirme M. Benabdallah en entrevue à Radio-Canada.

C’est une occasion de rappeler que la haine, elle touche la couleur, elle touche les provenances et, ces derniers temps, elle touche les personnes qui ont des fois différentes. Boufeldja Benabdallah, président et cofondateur du Centre culturel islamique de Québec

Amalgames

Le président du CCIQ souhaite également dénoncer les amalgames « terriblement menaçants » qui encouragent certaines personnes à perpétrer des attaques contre des populations innocentes.

« On n’est pas des promoteurs de violence. On fait l’amalgame avec nous et on tue des innocents dans les mosquées », dénonce-t-il.

Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec Photo : Radio-Canada / Maria Wheeler

Boufeldja Benabdallah fait remarquer que les musulmans ne sont pas les seules victimes des attaques motivées par la haine de l’autre. Il cite en exemple l’attentat antisémite qui a fait 11 morts l’automne dernier dans une synagogue de Pittsburgh.

La Marche citoyenne contre le racisme, l’intolérance et la haine est organisée par le RÉPAC 03-12, la Coordination des actions à Québec contre le racisme, le Festival contre le racisme de Québec, Unité Québec et la Table de concertation des Mosquées de Québec.

La députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion, a indiqué qu’elle y participerait.