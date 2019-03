Des vedettes de la corde à sauter américains récompensent un enseignant de Sainte-Anne

Deux mois de préparation et de discrétion ont été nécessaires à l’équipe de l’école pour faire la surprise à leur enseignant en éducation physique, Richard Verrier.

« On avait notre rassemblement mensuel, mais on ne m’avait pas prévenu, avoue-t-il. C’est une grosse surprise, je ne m’y attendais pas du tout ».

Brandon Epstein et Dan Witmer, les Jump Rope Dudes, sont deux entraîneurs sportifs de Los Angeles qui basent leur travail sur des exercices de corde à sauter.

« J’ai introduit la corde à sauter dans mes cours parce que je suivais leurs vidéos sur YouTube », explique Richard Verrier.

Il décide alors de participer à un de leur concours en novembre.

« Il y avait un concours pour gagner une corde à sauter qu’ils ont développée. Il fallait faire une petite vidéo promotionnelle. J’en ai fait une avec mes élèves dans le gymnase », explique l’enseignant.

Sur une trentaine de vidéos reçus, celle de la classe de Steinbach est sortie du lors. « Quand on a vu sa vidéo avec les enfants on s’est dit : c’est lui le gagnant, maintenant comment on se rend à Sainte-Anne au Canada? », s'amusent Brandon Epstein et Dan Witmer.

Ils ajoutent avoir apprécié la vision communautaire de Richard Verrier qu’ils estiment très importante pour la motivation.

Les Jump Rope Dudes ont passé l’après-midi dans l’école pour faire des démonstrations et partager des exercices avec les élèves.