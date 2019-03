Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, la Ville de Montréal et l'Université McGill ont reçu la certification Communauté bleue. Une récompense à valeur déclarative, qui souligne notamment l'engagement de la Ville à reconnaître le droit humain à l'eau.

« Montréal devient un chef de file dans la lutte pour la défense du droit humain à l’eau », a affirmé Maude Barlow, présidente honoraire du Conseil des Canadiens, lors de la remise du prix.

Pour obtenir ce titre, les Villes doivent s’engager à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d’assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau et à bannir ou éliminer progressivement la vente de bouteilles d’eau dans leurs édifices et lors de leurs événements.

L'élimination de la vente de bouteilles d’eau dans les édifices municipaux de Montréal a été soulignée. Votée en mai 2018, la mesure met cependant du temps à être appliquée dans tous les bâtiments.

« Montréal pose des gestes concrets pour faire face à la crise mondiale du plastique et faire en sorte que les services d’eau soient, et restent un bien public », a soutenu Maude Barlow.

Avec cette certification, Montréal rejoint d’autres métropoles comme Madrid, Paris, Berlin et Victoria.

La Ville de Montréal reconnaît et affirme que le droit à l’eau et aux services d’assainissement est un droit de la personne. C’est pourquoi notre administration juge nécessaire de faire adopter une déclaration au conseil municipal pour reconnaître ce droit. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif

L’Université McGill, quant à elle, devient la quatrième dans le monde à obtenir cette certification.

Depuis le lancement de la campagne Communautés bleues au Québec il y a quatre mois, les villes d’Amqui, Danville, Nicolet et Rivière-du-Loup ont reçu la même certification.