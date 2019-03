Le rapport du procureur spécial chargé d'enquêter sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie a été remis au procureur général des États-Unis, William Barr.

La nouvelle, confirmée par le département américain de la Justice, signifie donc que Robert Mueller a terminé son travail sur cette affaire.

M. Barr, qui est aussi secrétaire à la Justice, devra à son tour produire ses propres conclusions sur le contenu du rapport. Il devra ensuite les communiquer au Congrès et au public américain, dans la mesure de ce que la loi permet.

Le secrétaire a précisé qu'il pourrait faire connaître ces constats aux législateurs du Congrès dès cette fin de semaine.

« J'entends consulter le procureur général adjoint Rosenstein et le procureur spécial Mueller pour déterminer quelles autres informations contenues dans le rapport peuvent être transmises au Congrès et rendues publiques » en accord avec les lois en vigueur, peut-on lire dans une lettre envoyée par le secrétaire Barr aux principaux membres du comité de la justice de la Chambre des représentants.

De leur côté, les leaders démocrates au Sénat et à la Chambre, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, ont publié une déclaration conjointe où ils demandent à M. Barr « de rendre le rapport public dans son intégralité et de fournir tous les documents pertinents au Congrès ».

Le procureur général Barr ne doit pas donner d'aperçu au président, à ses avocats ou à ses employés, et la Maison-Blanche ne doit pas avoir l'occasion d'interférer dans des décisions portant sur les parties du rapport à rendre publiques. Chuck Schumer et Nancy Pelosi

De nombreux candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de l'an prochain ont emboîté le pas aux leaders de leur parti.

Quant au sénateur républicain Chuck Grassley, il demande lui aussi à ce que le rapport soit rendu public, histoire de « finalement mettre fin aux spéculations et aux sous-entendus qui planent au-dessus de cette administration depuis ses premiers jours ».

Quantité d'accusations, mais pas de preuve directe... pour l'instant

Au cours de ses deux années d'enquête, Robert Mueller a inculpé de nombreux individus pour des crimes liés de près ou de loin au locataire de la Maison-Blanche.

Parmi les anciens proches conseillers du président, on compte Michael Flynn, qui fut brièvement conseiller à la sécurité nationale du président, avant de plaider coupable, en décembre 2017, pour avoir menti au FBI.

On compte également Michael Cohen, ex-avocat personnel de M. Trump, qui a plaidé coupable à des accusations liées à des questions bancaires et fiscales, ainsi qu'à une accusation de violation des règles de financement électoral pour avoir versé 130 000 $ à une vedette de la porno pour qu'elle taise son aventure avec le futur président.

M. Cohen a ultimement accepté de collaborer à l'enquête Mueller après avoir reconnu avoir menti sur un projet de construction d'une tour luxueuse estampillée du nom du président à Moscou.

Deux autres membres de l'entourage de Donald Trump ont aussi été accusé grâce à l'enquête.

D'abord l'ex-directeur de la campagne Trump 2016, Paul Manafort, accusé en lien avec 25 crimes présumés, principalement des gestes commis en travaillant pour l'ex-gouvernement prorusse de l'Ukraine. M. Manafort a récemment été condamné à près de 10 ans de prison pour divers crimes.

Et enfin Roger Stone, conseiller de longue date de M. Trump, arrêté en janvier dernier et accusé de sept crimes, dont celui d'avoir menti au comité du renseignement de la Chambre des représentants à propos de ses démarches pour contacter WikiLeaks lors de la campagne de 2016, en plus d'avoir cherché à intimider un témoin qui aurait pu contrer ses dires.

Aucun Américain n'a cependant encore été accusé de collusion avec la Russie dans le cadre de l'enquête Mueller.

« Tout sauf une chasse aux sorcières »

Dès le début de l'enquête sur la possible collusion avec la Russie, le président et ses proches alliés ont évoqué une « chasse aux sorcières ». On ne compte plus les tweets présidentiels comportant cette expression, bien souvent en lettes majuscules. Or, aux yeux des démocrates, cette enquête a pourtant toute sa raison d'être.

« L'enquête a identifié 199 actes criminels différents », a ainsi récemment souligné le représentant démocrate Hakeem Jeffries, lors d'une audience de la Chambre.

Soyons clairs : l'enquête sur l'attaque de la Russie contre notre démocratie n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas une façon d'aller à la pêche, ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas une exécution publique. C'est une nécessité en termes de sécurité nationale. Hakeem Jeffries, représentant démocrate

En cours depuis deux ans, l'enquête du procureur spécial a été mise sur pied dans la foulée d'autres travaux d'enquête, effectués par le FBI et son ancien directeur, James Comey. La police fédérale américaine s'est ainsi intéressée à des rumeurs qui circulaient lors de la campagne présidentielle de 2016.

La publication par le site Internet Wikileaks de dizaines de milliers de courriels provenant de la campagne de la démocrate Hillary Clinton avait alerté les autorités.

Quelques mois après avoir été élu à la Maison-Blanche, le président Trump a renvoyé M. Comey en disant s'appuyer sur des recommandations du procureur général de l'époque et du procureur général adjoint, Jeff Sessions et Rod Rosenstein.

Donald Trump a ensuite reconnu que le congédiement de M. Comey était lié à son enquête sur une possible collusion avec la Russie.