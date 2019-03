La Cité de Clarence-Rockland et la Municipalité de La Nation ont conclu tout récemment un accord qui va permettre de régler les problèmes d'accès à une source fiable d'eau potable à long terme qui menaçaient le village de Limoges.

Pour la petite communauté, qui a vu sa population augmenter de près de 19 % entre 2011 et 2016, un accès durable à l’eau potable était devenu un enjeu incontournable.

Qu’est-ce qui arrête la croissance? C’est la disponibilité de services. L’eau et les égouts, ce sont les deux plus gros , indique le maire de La Nation, François St-Amour. [À l’heure actuelle, nous n’avons pas] de problèmes [...] avec nos puits, mais on veut garantir la source d’eau pour plusieurs années.

Toutefois, grâce à l’entente conclue récemment, ce casse-tête sera bientôt chose du passé. Une municipalité voisine, la Cité de Clarence-Rockland, va raccorder son réseau d’alimentation en eau potable, qui s'alimente dans la rivière des Outaouais, à celui de Limoges avec une canalisation longue d’une dizaine de kilomètres.

Avec la rivière […] ce n’est pas l’eau qui manque. […] C’est bon pour les deux municipalités , affirme le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins.

Un plan des réseaux d'aqueduc existant et proposé. Photo : Gracieuseté de la Cité de Clarence-Rockland

La Cité de Clarence-Rockland y trouve aussi son compte

En vertu de cet accord, La Nation s’engage entre autres à acheter un minimum de 350 mètres cubes d’eau par jour, soit 350 000 litres, ce qui doit générer un revenu de 164 000 $ par année pour sa voisine.

Aussi, La Nation va absorber une partie des coûts destinés à la mise à niveau des infrastructures d’eau de la Cité de Clarence-Rockland au cours des 20 prochaines années.

Dans les prochains 20 ans, on [pourrait sauver] quelque chose comme 12 millions de dollars avec la coopération de La Nation , ajoute le maire Desjardins.

C’est sans compter que la nouvelle canalisation va permettre de desservir des résidences qui ne sont pas branchées sur le système à l’heure actuelle.

Par ailleurs, aucune date n’a encore été fixée pour la première pelletée de terre.