Un dernier hommage pour Jody et Nicole Blais

Un dernier hommage est rendu samedi à Kapuskasing pour Jody et Nicole Blais, ce couple qui a perdu la vie dans l'écrasement de son hélicoptère et dont les recherches ont mobilisé un grand nombre de personnes dans le Nord-Est de l'Ontario.

C’est le 11 mars dernier que les débris de l’appareil et les corps de ses deux passagers ont été trouvés, au nord-ouest de Timmins, une semaine après les dernières nouvelles du couple.

Les funérailles sont célébrées en matinée à l’église Immaculée-Conception de Kapuskasing, qui devrait être rempli pour l’occasion.

Jody, 49 ans et Nicole, 47 ans, laissent dans le deuil deux fils, des parents, des frères et soeurs ainsi que plusieurs autres membres de la famille et des amis.

Le Père Gérald Chalifoux souligne que la tragédie laisse un grand vide pour la famille et la communauté. Malgré la tristesse, il offre un message d’espoir.

Pour combler le vide, c’est de prendre un peu ce qu’ils ont vécu et de rappeler ce qu’ils laissent. Si c’est l’amour, la tendresse, la joie, le partage, continuez à le faire, sinon tout ce qu’ils auront fait va servir à quoi. Père Gérald Chalifoux

Les funérailles comprendront des témoignages, où l’on soulignera sans doute la solidarité des gens de la région durant cette épreuve. Déjà, des politiciens locaux ont rendu des hommages au couple et aux efforts pour le retrouver.

Plus de 100 motoneigistes ont participé à des recherches en forêt tandis que de nombreuses personnes ont fait des dons de nourriture ou d’essence, entre autres.

Des dizaines de motoneigistes ont participé aux efforts de recherche du couple Blais. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Les recherches ont aussi impliqué l’aviation royale canadienne, l’Association civile de recherche et de sauvetage et la Police provinciale de l’Ontario­.

Le 4 mars, le couple revenait d’un voyage à Nashville à bord de son hélicoptère. Ils ont fait escale à Sudbury pour du carburant et sont repartis en début de soirée en direction de Fauquier, près de Kapuskasing, où se trouve un hangar pour l’appareil.

Deux jours plus tard, des membres de la famille et des amis ont alerté les autorités après n’avoir reçu aucune nouvelle du couple. C’est à ce moment que les recherches se sont mises en marche.

Le Bureau de la sécurité des transports fait enquête sur l’écrasement, de même que la Police provinciale de l'Ontario.