Le Ballet royal de Winnipeg dévoile sa 80e saison

Parmi les œuvres attendues, Four Old Legs, du chorégraphe canadien James Kudelka, marquera le retour sur scène de la danseuse étoile Evelyn Hart, gagnante d'un prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en 2001 et élevée, en 1994, au titre de Compagnon de l'Ordre du Canada.

La bayadère, un ballet dans la pure tradition classique, sera présenté en octobre, en ouverture de saison, puis Moulin Rouge promet d'enflammer la scène du théâtre du Centenaire en février 2020. Une rétrospective célébrant les 80 ans du répertoire classique et néo-classique du Ballet royal de Winnipeg est au programme en mai 2020. Le Ballet in The Park ainsi que Casse-Noisette seront de retour encore cette année.