Si les changements à la loi sur les gouvernements locaux présentés vendredi à l’Assemblée législative sont adoptés, les municipalités pourront imposer une taxe aux clients des hôtels et autres entreprises d’hébergement établies dans leur territoire.

Cette taxe financerait la promotion et le développement du tourisme à l’échelle locale, indique le gouvernement par voie de communiqué.

Le projet est bien accueilli au premier abord par le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Luc Desjardins, qui est aussi maire du village de Petit-Rocher.

L’Association des municipalités francophones, on accueille ça favorablement. Ça fait un certain nombre d’années que certains de nos membres font cette demande-là, et on est content de voir que le gouvernement non seulement a accordé le pouvoir aux municipalités de le faire, mais accordé une très grande latitude sur les taux et la façon d’administrer cette taxe-là , affirme Luc Desjardins.

Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher et président de l'Association francophone des municipalités du N.-B., voit d'un oeil généralement favorable les changements législatifs proposés. Photo : Radio-Canada

Une approche fragmentée?

Le gouvernement propose de donner ce pouvoir aux municipalités quelques jours à peine après avoir imposé, dans son budget 2019-2020, une compression d’environ 10 millions de dollars au ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine. Luc Desjardins se pose certaines questions.

Je ne suis pas certain si c’est nécessairement la meilleure stratégie de ce côté-là puisque lorsque la province fait une intervention, elle peut établir des priorités, elle peut établir une vision provinciale de l’offre de service et de la publicité qu’on veut faire auprès de la clientèle touristique. Ici, si on le fait municipalité par municipalité, ça va peut-être fragmenter l’efficacité des campagnes publicitaires. Ça reste à voir , fait entendre M. Desjardins.

Une autre limite des changements législatifs proposés réside dans le fait qu'ils ne s'appliquent pas aux districts de services locaux (DSL), selon Luc Desjardins. Des propriétaires de lieux d'hébergement situés dans les municipalités pourraient s'en trouver désavantagés, selon lui, puisque la taxe d'hébergement qu'ils réclameraient rendrait leurs prix plus élevés que ceux de leurs concurrents des DSL

Les districts de service locaux (DSL) n'auront pas le pouvoir d'imposer une taxe sur l'hébergement ce qui fait craindre à l'AFMNB qu'une certaine iniquité s'installe entre les campings et autres lieux d'hébergement selon qu'ils sont situés dans des municipalités ou des DSL. Photo : Radio-Canada / Philippe Moulier

Un nouveau cadre fiscal global demandé

Ce système risque d'autre part d’être plus avantageux pour les municipalités qui comptent plus de services d’hébergement qu’elles peuvent taxer, souligne le président de l’AFMNB, qui privilégie une approche plus globale.

C’est l’une des demandes de l’Association depuis les dernières élections : c’est qu’il y ait une révision du cadre fiscal des municipalités qui soit faite dans son ensemble. C’est qu’on n’y va pas pièce par pièce, mais qu’on y va de façon globale de sorte de s’assurer qu’il n’y a pas d’effet domino et qu’il n’y a pas d’iniquité dans les mesures fiscales qui s’applique aux municipalités , explique Luc Desjardins.