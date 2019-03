Dans quel quartier de la ville de Charlottetown rapporte-t-on le plus de crimes contre la propriété? C'est ce que le service municipal de police tente de déterminer à l'aide d'une nouvelle carte interactive.

La carte peut aussi servir d'outil de prévention, selon la police.

Les policiers de Charlottetown rappellent souvent aux résidents de la ville de verrouiller les portes de leur véhicule et de n'y laisser aucun objet de valeur. Malgré tout, le chef adjoint de la police, Brad MacConnell, dit que les vols dans les véhicules demeurent fréquents dans la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le service municipal de police a récemment créé une carte interactive qui montre où et quand les vols ont été commis. On peut y voir que la plupart des méfaits sont concentrés dans le quartier Parkdale et dans la partie est du centre-ville.

À maintes reprises, nous avons dit aux gens de verrouiller les portières de leur véhicule et de n'y laisser aucun objet de valeur à la vue de tous. Mais parfois, un rappel visuel des incidents qui se produisent dans leur quartier [...] est plus efficace. Brad MacConnell, chef adjoint de la police de Charlottetown

Brad MacConnell dit que cette carte l'aide a mieux planifier les patrouilles.

Mais la carte peut aussi servir aussi d'outil de prévention, affirme le chef adjoint de la police. Selon lui, les résidents seront plus prudents s'ils voient sur une carte que leur quartier est plus souvent la cible de voleurs.

Pour l'instant, la carte disponible sur le site Internet de la police de Charlottetown ne montre que les vols dans des véhicules. Mais au cours des prochaines semaines, le service municipal de police prévoit y ajouter d'autres types de méfaits, comme les cambriolages et les graffitis.

Avec des informations de Sally Pitt, de CBC