La Fédération des métis du Manitoba veut mobiliser les jeunes métis à Brandon

La Fédération des métis du Manitoba organise une conférence de mobilisation des jeunes les 24 et 25 mars à Brandon. Le gouvernement métis espère mobiliser davantage la jeunesse aux enjeux de leur nation.

Le coordonnateur des communications, Barney Morin, explique que les discussions tourneront autour des « mêmes enjeux qui touchent les adultes ».

Il ajoute que les thématiques de cette conférence ont été en partie proposées par les jeunes.

« On a demandé l’an dernier et il y a quelques années : “ qu’est-ce que vous voulez entendre? De quoi avez-vous besoin de plus du gouvernement métis pour continuer une communauté métisse?" », précise Barney Morin.

« Ils nous ont dit qu’il voulait connaître l’histoire des Métis et parler d’économie et des services », affirme-t-il.

Pour le coordonnateur des communications, l’important est de donner aux jeunes des connaissances solides sur leur histoire pour construire un « sens d'indépendance ».

Une dizaine de conférences seront ainsi proposées sur des sujets aussi divers que l’économie traditionnelle métisse, les stratégies anti-intimidation, l’histoire orale ou encore les occasions dans le domaine des médias numériques et des jeux vidéo.

Barney Morin est conscient qu’il est difficile d’engager les jeunes avec seulement des conférences. La Fédération des métis du Manitoba prépare donc d'autres activités sur le plus long terme.

« On amènera 10 jeunes sur une ferme de bisons. Ils vont les nourrir, les voir vivre, puis ils vont faire tout ce qu'il faut faire après la mort du bison. Ils vont prendre la viande, la peau, les os. Ils vont faire des outils », donne-t-il en exemple.

Selon Barney Morin ce type d’activité permet aux jeunes de prendre conscience de leur histoire et de réaliser leurs acquis en matière de confort matériel.

Si ces activités et la conférence sont pour le moment en anglais, Barney Morin assure que la Fédération des métis du Manitoba développe son offre en français.

« Notre gouvernement, et pas seulement les jeunes, veut aller dans ce sens. On a déjà quelques traductrices qui travaillent pour nous. On commence à avoir des services en français, mais ça se fait étape par étape », conclut-il.