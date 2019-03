Distribution de naloxone par des organismes estriens

L'organisme qui distribue depuis longtemps du matériel, comme des seringues et des pipes à crack, voit cette distribution de trousses de naloxone comme une continuité dans les services offerts. Ça allait de soi lance Stéphanie Roy, intervenante chez Iris Estrie. Selon elle, la peur du jugement de certains consommateurs d’opioïdes ainsi que le manque de confiance envers le système de santé peuvent être des raisons qui poussent les utilisateurs à s’approvisionner en naloxone dans les organismes communautaires plutôt qu’en pharmacie.

La naloxone agit comme antidote lors d’une surdose d’opioïdes. Administrée par injection ou par voie nasale, elle permet de garder la personne en vie jusqu’à la prise en charge par un corps médical.

La distribution de ces trousses par l’organisme Iris Estrie est possible grâce à un partenariat entre la Santé publique de l’Estrie et six organismes communautaires de la région. Le programme de distribution de ces trousses a été initié alors que l’Estrie se préparait à une possible vague de surdoses de fentanyl.

Les organismes qui distribuent des trousses gratuites de naloxone Iris Estrie, Sherbrooke

La Coalition sherbrookoise pour le travail de rue, Sherbrooke

La Maison des jeunes le Trait d’Union, Cowansville

Le Passant, Granby

Partage Notre-Dame, Granby

Ressources Relais Memphrémagog, Magog

La Santé publique de l’Estrie récolte en ce moment les données concernant le nombre de cas de surdoses survenues en Estrie au cours de la dernière années.

Stéphanie Roy soutient que les cas de surconsommation d'opioïdes sont plus nombreux qu’ils ne paraissent: Ceux qui sont rapportés, c’est ceux qui sont déclarés. J’en connais beaucoup qui ont fait des overdoses à répétition et qui n’ont pas été nulle part. De dire qu’il y a pas tant de consommation d'opioïdes, je suis pas d’accord.

Selon l’agent de planification de programmes et de recherches en Santé publique de l’Estrie, Simon Dancause, les cas de surdose se compteraient en dizaines. L’objectif de ce programme de distribution de naloxone en est surtout un de prévention.

Les consommateurs d'opioïdes c’est pas nécessairement des gens marginalisés qui s'injectent. [...]Ça peut être monsieur, madame Tout-le-Monde qui a des opioïdes sous prescription qui l’utilise de façon inadéquate ou ne respecte pas la posologie. Simon Dancause, agent de planification de programmes et de recherches, Santé publique de l’Estrie

À ce jour, 75 trousses ont été distribuées par les organismes estriens. Les trousses sont remises anonymement pour maintenir le lien privilégié que les intervenants ont avec les personnes qu’ils rencontrent comme le souligne Simon Dancause.

Les trousses de naloxone sont offertes sous forme injectable ou en vaporisateur. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

On n’est pas un centre de distribution, on est là pour dépanner martèle Stéphanie Roy. Elle soutient qu’il est essentiel de responsabiliser les consommateurs, c’est pourquoi Iris Estrie réfère ses usagers vers les pharmacies.

Le nombre de trousses données en pharmacie n’est pas consigné par la santé publique.