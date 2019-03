Valérie Plante a demandé à Ottawa de ne pas accueillir Michel Martelly

Valérie Plante a reconnu en entrevue à Gravel le matin que la décision finale d'accepter ou non Michel Martelly au Canada revenait à Ottawa.

On a communiqué directement avec le gouvernement fédéral et on a très clairement manifesté notre souhait qu’il se penche sur ce cas-là. On sait que des choses peuvent changer.

Valérie Plante, mairesse de Montréal