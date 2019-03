La chenille qui fait des trous en français au MTYP

La compagnie de théâtre pour enfants Mermaid Theatre, basée dans la ville de Windsor en Nouvelle-Écosse, est de passage jusqu'à dimanche au Manitoba Theatre for Young People (MTYP) pour proposer aux petits et grands La chenille qui fait des trous.

L'oeuvre scénique proposée par le théâtre Mermaid est une adaptation du populaire album pour enfants écrit et illustré par l'américain Eric Carle en 1969 The very hungry caterpilla, traduit en 47 langues et vendu à plus de 29 millions de copies. Le spectacle est présenté le samedi 23 mars à 16 h en version française.