Un héros sauve la vie de ses parents à Drummondville

Ayant entendu parler par les médias de l'importance de changer les piles des avertisseurs de fumée en même temps que l'heure, il a profité de son passage dans la maison familiale pour effectuer ce changement. Il a alors constaté que l'un des avertisseurs avait une pile expirée de 2015, rapporte un communiqué de presse émis par la ville de Drummondville vendredi.

Ses parents s'apprêtaient à regagner leur domicile, alors qu'ils s'étaient absentés pour l'hiver et Mathieu Lévesque préparait la maison pour leur arrivée.

Sa présence d'esprit permet d'éviter le pire

Le 18 mars dernier vers 23h, le son de l'avertisseur de fumée a réveillé sa mère.

La fumée envahissait ma chambre et j’ai appelé le 911 et suivi tous les précieux conseils de la répartitrice , a-t-elle expliqué par voie de communiqué. Elle a fermé la porte de sa chambre, mis une couverture sous le seuil et s’est rendue à sa fenêtre pour attendre les secours qui ont pu l’évacuer rapidement.

Chez moi au changement d’heure, j’ai l’habitude de vérifier mes avertisseurs, j’ai donc eu le réflexe de vérifier ceux de mes parents , explique M. Lévesque.

Le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville (SSISC) avait d’ailleurs lancé, le 7 mars dernier, une idée originale pour vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et en changer les piles, via un challenge sur les réseaux sociaux.

Le SSISC rappelle également qu’un avertisseur de fumée fonctionnel doit être installé à chaque étage et les piles doivent être changées tous les six mois afin d’assurer leur pleine efficacité.

Les avertisseurs de fumée ont une durée de vie limitée de 10 ans.