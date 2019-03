Climat : l’Université Laval n’en fait pas assez, selon des étudiants

« On est conscient que l'Université fait beaucoup d'efforts en matière de développement durable et on ne veut pas nier ça », explique d’emblée Samuel Yergeau.

Étudiant à la maîtrise en sciences géographiques, il croit néanmoins que l’Université doit faire preuve de plus de « cohérence » et de « proactivité », tel qu'écrit dans une lettre d’opinion dont il est l’instigateur et qui a obtenu l'appui de plusieurs étudiants et associations.

Samuel Yergeau, étudiant à la maîtrise en sciences géographiques Photo : Radio-Canada

Depuis 2015, l’Université Laval se dit « carboneutre ». Les émissions de gaz à effet de serre (GES) dont elle est responsable, comme celles issues du chauffage et de l’électricité, sont donc contrebalancées par ses activités à la Forêt Montmorency ou par l’achat de crédits carbone.

Ce qui achoppe, selon M. Yergeau, est que l’Université ne tient pas compte de ses émissions de GES indirectes, telles que le transport des étudiants et du personnel.

Pourtant, ces émissions indirectes sont importantes : elles représentent environ le tiers de toutes les émissions de l’Université, chaque année.

M. Yergeau reconnaît que l’Université n’est pas responsable du fait que des milliers de personnes doivent utiliser leur voiture chaque jour pour se rendre sur le campus, par exemple.

« Mais elle peut quand même influencer [leur comportement] par l’aménagement du campus », illustre-t-il.

Si on passe par la réduction d'espaces de stationnements ou par la hausse des prix du stationnement, les gens n'auront pas le choix de se tourner vers des alternatives, dont le transport en commun. Samuel Yergeau, étudiant à la maîtrise en sciences géographiques

Un métrobus sur le campus de l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Des pratiques conformes

La porte-parole de l’Université, Andrée-Anne Stewart, maintient que la carboneutralité n’est pas de la poudre aux yeux. La critique des étudiants, « les leaders de demain », est néanmoins reçue avec ouverture, dit-elle.

Le responsable du développement durable de l’institution, Pierre Lemay, assure par ailleurs que la façon dont les émissions de GES sont calculées est conforme aux protocoles internationaux qui encadrent la carboneutralité.

Si un jour les référents internationaux nous amenaient à considérer les émissions indirectes, l'Université aura un choix [à faire]. Pierre Lemay, responsable de la démarche de développement durable de l'Université Laval

Pierre Lemay, responsable de la démarche de développement durable à l'Université Laval Photo : Radio-Canada

M. Lemay estime que l’Université en fait déjà beaucoup pour réduire ses émissions indirectes.

« Programme de covoiturage, entente avec Communauto, plusieurs mesures pour le cyclisme, etc. On travaille vraiment dans cette dynamique-là », affirme-t-il.

Des bâtiments ignorés

Pour calculer sa carboneutralité, l’Université Laval ne tient pas compte non plus des bâtiments dont elle est locataire et de ses propriétés hors campus.

C’est le cas de l’édifice de la Fabrique situé sur le boulevard Charest et de l’École d’architecture située dans le Vieux-Québec, par exemple.

L'École d'architecture de l'Université Laval, située dans le Vieux-Québec, est exclue du calcul de carboneutralité Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

L’Université n’a pas précisé à Radio-Canada combien de bâtiments sont exclus au total, ni le pourcentage d’émissions de GES qu’ils peuvent représenter.

Cette omission mine la crédibilité de l’Université lorsqu’elle se dit carboneutre, selon Samuel Yergeau. « C'est des activités qui sont liées directement à l'Université. Ce n'est pas des émissions indirectes! », lance-t-il.

Là encore, Pierre Lemay soutient que les calculs de son institution sont conformes. La plupart des bâtiments exclus sont relativement petits et leurs émissions sont marginales, ajoute-t-il.

Lukas Brochard, chef d’évaluation pour l'organisme reconnu Carbon Disclosure Project, salue les efforts de l’Université Laval, mais croit qu’elle aurait intérêt à inclure ces bâtiments.

Lukas Brochard, chef d'évaluation pour Carbon Disclosure Project Photo : Radio-Canada

Il faut essayer d’augmenter l’ambition avec le temps. Pour réellement se valoir d'une carboneutralité complète et totale, il faut prendre en considération ces bâtiments-là également. Lukas Brochard, chef d'évaluation pour Carbon Disclosure Project

Faire valider les calculs

M. Brochard croit aussi que pour renfocer sa crédibilité, l'Université Laval devrait faire valider son bilan d'émission par un vérificateur externe aux deux ou trois ans, malgré les coûts que cela entraîne.

La seule année pour laquelle cela a été fait remonte à 2015; Raymond Chabot Grant Thornton n'avait alors décelé aucune faille dans la méthodologie de l'Université.

Ça permettrait d'avoir un regard plus certain, de la part des personnes de l'extérieur, que les méthodologies adéquates ont été appliquées et qu'il n'y a pas de grosses lacunes. Lukas Brochart, chef d'évaluation pour Carbon Disclosure Project

Un autre expert consulté par Radio-Canada rappelle que la carboneutralité est un « processus évolutif » et « volontaire ». Jean Paquin, président et cofondateur de Groupe Conseil Carbone, croit donc que l’Université Laval fait déjà des efforts louables.

C'est une belle initiative. Il faut la critiquer pour qu'elle soit plus complète, oui, mais il ne faut pas la critiquer trop fort non plus. Jean Paquin, président et cofondateur de Groupe Conseil Carbone

Jean Paquin, président et cofondateur de Groupe Conseil Carbone Photo : Radio-Canada

Les demandes des étudiants méritent toutefois l’attention de l’Université, croit M. Paquin : réduire les émissions indirectes de GES, malgré les coûts que cela engendrerait, pourrait s’avérer payant.

« C'est peut-être des investissements intéressants pour l'Université d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de la perception et aussi d'un point de vue climatique, clairement. On est tous là pour le climat! », résume-t-il.