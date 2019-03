Les Métallos demandent aux députés de ne pas signer l’ACEUM

Ils souhaitent que les parlementaires fassent ainsi pression sur le gouvernement américain pour qu’il abandonne les tarifs imposés sur les importations d’acier et d’aluminium canadien.

Les Métallos entendent sensibiliser les différents partis politiques sur cette question en vue de la prochaine élection fédérale, qui doit avoir lieu en octobre.

On va demander à chaque chef de parti fédéral de se prononcer là-dessus, de se commettre et de dire qu’ils ne veulent pas signer l’entente de libre-échange tant et aussi longtemps que les tarifs ne sont pas levés , mentionne le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

On va être fatigants, on va être tannants s’ils ne prennent pas la bonne décision. J’espère, j’ose croire et j’ai confiance qu’ils vont prendre la bonne décision. Alexandre Fréchette, syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma

Le directeur canadien des Métallos était aussi sur place pour porter ce message.