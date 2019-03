Kim Nguyen lève le voile sur 3 secrets de tournage de son Hummingbird Project

The Hummingbird Project est le plus récent film de Kim Nguyen, qui nous a déjà donné Rebelle, en lice pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, ou, plus récemment, Eye on Juliet et Un ours et deux amants (Two Lovers and a Bear).

On y suit deux cousins juifs qui souhaitent construire un tunnel pour faire passer une ligne optique entre le Kansas et le New Jersey, et ainsi réaliser des transactions boursières plus rapidement que la concurrence et faire des millions de dollars.

The Hummingbird Project est présenté (en version originale avec sous-titres en français) une fois, dans le cadre du 21e Festival du film de l'Outaouais : le vendredi 22 mars, à 15 h.

En entrevue, le réalisateur québécois nous a révélé quelques secrets de tournage…

Jesse Eisenberg et Alexander Skarsgård interprètent Vincent et Anton Zalesky dans le plus récent film du cinéaste québécois. Photo : The Hummingbird Project

Secret #1 : Le Kansas n’est pas le Kansas…

... mais Thetford Mines! Une partie du film, qui se déroule en forêt, dans des marais et des rivières, a été tourné dans l’ancienne ville minière qui offrait des montagnes et des falaises qui cadraient parfaitement avec la vision du réalisateur. De la même manière, et ce n’est pas la première fois, New York n’est pas New York, mais Toronto.

La comédienne Salma Hayek interprète Eva Torres une dame qui oeuvre dans le monde de la finance. Photo : The Hummingbird Project

Secret #2 : Salma Hayek et ses « faux » vrais cheveux

Elle a une perruque dans le film, ça été une dépense énorme parce qu’il y avait une perruquière du Japon qui a dû venir. Des vrais cheveux, c’est super long a faire, un cheveu par un cheveu. J’aurais jamais crû que la perruque de Salma, ce serait un immense dossier.

Une scène du film The Hummingbird Project Photo : The Orchard/Elevation Pictures

Secret #3 : Des courtiers qui détruisent leur clavier, c’est inspiré d’un fait vécu

Quelqu’un a raconté à Kim Nguyen comment des courtiers, pendant une séance, fracassaient leur clavier en regardant leurs investissements plongés dans le rouge, voire cassaient leur écran sur une chaise. Il a reproduit la scène. Bien que violente, la séquence fait sourire tant la réaction peut sembler démesurée.