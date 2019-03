1. Jimmy Carter, sa (longue) vie après la Maison-Blanche

Jimmy Carter Photo : Getty Images

À 94 ans, Jimmy Carter est le plus vieil ancien président américain à avoir vécu. Ce survivant du cancer a surtout fait parler de lui, non pas pour ce qu’il a accompli à la Maison-Blanche, mais une fois qu’il l’a quittée. Portrait.

2. Les bouteilles d'eau encore nombreuses à éviter le recyclage

Un mystère persiste quant à la quantité réelle de bouteilles d'eau en plastique récupérées et recyclées au Québec, selon les groupes environnementaux. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Les Québécois consomment un milliard de bouteilles d'eau par année. Combien d'entre elles sont réellement recyclées?

Par Daniel Blanchette-Pelletier

3. Quelles sont les conséquences du Brexit pour le Canada?

Les drapeaux sont brandis en attente d’une négociation. S’il y aura Brexit depuis que la date butoir a été reportée. Photo : Reuters / Tom Jacobs

Les prix des produits anglais seront-ils revus à la hausse? Alors que les députés britanniques tentent, depuis plusieurs mois, de s'entendre sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'impact devrait être plutôt faible au Canada. Explications en cinq points.

Par Romain Schué

4. Franchir 4000 km pour recruter des travailleurs agricoles

Des travailleurs mexicains récoltent des fraises à la ferme Onésime Pouliot de l'île d'Orléans. Photo : Radio-Canada

Chaque hiver depuis 2012, le producteur de fraises et de framboises Guy Pouliot, de l'île d'Orléans, se rend lui-même au Mexique pour sélectionner ses nouveaux employés, des voyages essentiels pour l'expansion de sa ferme.

Par Rachel Brillant

5. L’Angleterre préhistorique se réunissait autour de grands banquets

Image captée au site de Stonehenge lors de l'éclipse solaire du 11 août 1999. Photo : Reuters

Il y a 4000 ans, Stonehenge était le site de grandes fêtes. En analysant les ossements des porcs qui y étaient consommés, des chercheurs ont montré que ces événements avaient une ampleur insoupçonnée. Des participants étaient même prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour s'y retrouver... et ils amenaient leurs porcs avec eux!

Par Renaud Manuguerra-Gagné

6. Regarder le passé pour mieux comprendre le Mexique d’aujourd’hui

L'historien Jean Meyer dans sa maison de Mexico le 6 mars 2019. Il répond aux questions de Michel Désautels. Photo : Radio-Canada / Yves de Vathaire

Ce grand pays encore mystérieux pour bon nombre d'entre nous porte une histoire mouvementée et complexe. L'historien Jean Meyer la raconte, dans le cadre de notre série Le Mexique, entre l'ombre et la lumière.

Par Michel Désautels

7. L’espace réactive des virus en dormance

Le virus de l'herpès Photo : iStock

Séjourner dans l'espace cause un stress important et entraîne des répercussions sur la santé. Or, ces changements corporels peuvent aussi profiter à des voyageurs clandestins : des virus en dormance, cachés dans les cellules de notre corps, sautent sur l'occasion pour se réactiver et se propager.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. Révolutionner la mesure de la neige avec des rayons gamma

Les embâcles au printemps empêchent l'écoulement de l'eau. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Quand les pluies du printemps arrivent, il est essentiel de connaître la quantité de neige accumulée dans les bassins versants pour prévoir les risques d'inondations. Plutôt que d'envoyer des équipes sur le terrain prendre des carottes de neige pour évaluer la quantité d'eau dans le manteau neigeux, un capteur automatise la mesure et la rend beaucoup plus précise.

Par Alexandre Touchette

9. L’avez-vous vu? Un robot nettoyeur de toilettes et un bébé T-rex dévoilé

Le tout premier robot nettoyeur de toilettes au monde arrive sur les tablettes et des paléontologues présentent la reconstruction la plus détaillée à ce jour d'un bébé T-rex. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

