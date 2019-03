Le MIFO a vu le jour en 1978, une initiative lancée à l'époque par des élèves de l'École secondaire catholique Garneau, à Orléans, qui voulaient mettre l'accent sur la culture francophone de la communauté.

C’est ce qui fait vivre notre culture, c’est ce qui réunit tous nos gens ensemble , a affirmé la présidente du MIFO, Trèva Cousineau, après la présentation d'une vidéo sur les origines de l'organisme.

Au cours des quarante dernières années, le MIFO a connu une croissance continue et l'organisme espère maintenant construire un nouveau centre pour poursuivre son développement.

Le bâtiment actuel, bâti en 1985 aux coûts de 2 millions de dollars, est devenu désuet. Des fois, nos membres sont obligés de tenir des réunions dans leur maison, parce qu’on n'a pas de place , a raconté Mme Cousineau.

On refuse des activités, parce qu’on n'a pas de place. On refuse des cours, parce qu’on n'a pas de place, le toit coule. Vraiment on a besoin d’un nouvel édifice.

Trèva Cousineau, présidente du MIFO