Glorification des tueurs de masse : Et si on cessait de les nommer?

Depuis son arrestation, les médias brouillent le visage de l’auteur des attentats en Nouvelle-Zélande afin qu'il ne soit pas connu du public.

Cette prudence journalistique vise à limiter l’effet d'entraînement et la glorification du suspect.

Dans le cas de l’attentat en Nouvelle-Zélande, le tireur avait exprimé son admiration pour d’autres tueurs de masse en inscrivant leurs noms sur ses armes.

Troublante réalité qui pousse plusieurs médias à s'interroger sur la place qu’ils accordent aux criminels.

Lorsqu’on glorifie un tueur de masse, on le transforme en star du crime et il devient un modèle [...] En tant que média, il faut se questionner à savoir si on veut générer un modèle qui pourrait en inspirer d’autres.

Marie-Linda Lord, professeure titulaire en information-communication à l’Université de Moncton.