Le recteur de l'oratoire Saint-Joseph poignardé en pleine messe

Selon Céline Barbeau, porte-parole de l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, l’incident est survenu vers 8 h 30.

Un individu s’est avancé près du père Claude Grou et a commencé à l’agresser « avec un poignard », a relaté Mme Barbeau. Adèle Plamondon, qui assistait à la messe, dit avoir vu l'agresseur, de forte corpulence, s'approcher silencieusement du prêtre.

Je l'ai vu dégainer son couteau et aller vers le père Grou en courant. Je suis sortie en hurlant pour aller vers la sacristie. Adèle Plamondon, témoin de l'agression

La messe de 8h30 est diffusée chaque jour en direct sur Internet et à la télévision. L'agression a ainsi été diffusée et vue par de nombreux témoins.

Sur les images, on distingue un homme vêtu d'un manteau noir et d'une casquette blanche, s'approcher du prêtre, qui tente de lui échapper, avant de lui asséner plusieurs coups de couteau. L'homme s'est ensuite relevé, tout comme le prêtre, quelques instants plus tard.

Des témoins se sont aussi interposés entre l'assaillant et le religieux.

Les agents du service de sécurité de l’oratoire sont intervenus rapidement et ont pu maîtriser l’agresseur, en attendant l’arrivée des policiers qui ont arrêté le suspect peu de temps après.

La victime est Claude Grou, recteur de l'oratoire Saint-Joseph. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le père Grou a été transporté immédiatement à l’hôpital.

Selon la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Caroline Chèvrefils, le prêtre n’aurait subi que de légères blessures « au haut du corps » et n'aurait jamais perdu connaissance.

Selon Céline Barbeau, le père Claude Groulx était d'ailleurs conscient au moment de l'arrivée des ambulanciers.

« Son état de santé est stable. Toutes nos prières l'accompagnent », a déclaré le Diocèse de Montréal sur Twitter.

On ignore pour l’instant l’identité de l’assaillant et les motifs de son geste.

Le suspect a été transporté au centre de détention du SPVM,pour y être interrogé.

La scène a été protégée par les enquêteurs, a précisé le SPVM.

L'accès au site web de l'oratoire a été suspendu temporairement peu après le drame.

Avec des informations de la Presse canadienne et de CBC