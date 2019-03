BAnQ a acquis les archives de Pierre Laporte, assassiné en 1970

Principalement, le fonds rassemble une correspondance importante sous la forme de centaines de lettres, cartes et télégrammes de condoléances adressés à la famille de Pierre Laporte tant par des personnalités publiques que par de simples citoyens dans la foulée de son enlèvement et de son décès. On y trouve également environ 250 photographies, 13 disques, 4 bandes magnétiques, 3 vidéos et un film.

Des images montrent M. Laporte en campagne électorale aux côtés de Jean Lesage et lors d'événements relatifs à ses fonctions ministérielles. Quelques documents témoignent également de sa participation à la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) en 1969 et d'autres contiennent des extraits sonores de sa dernière allocution.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec signale que le fonds Pierre Laporte peut être consulté à ses locaux de l'avenue Viger Est, à Montréal.

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ, estime que le contenu de ces archives est susceptible d'apporter de nouveaux éclairages sur la Crise d'octobre.

Celle-ci a été provoquée par l'enlèvement, le 5 octobre 1970, de James Richard Cross, délégué commercial britannique à Montréal, par des membres du Front de libération du Québec (FLQ). Peu après, Pierre Laporte, qui était ministre du Travail et de l'Immigration du Québec, a été kidnappé à son tour, devant sa résidence de Saint-Lambert, en Montérégie.

Le gouvernement du Canada a ensuite appliqué les dispositions de la Loi sur les mesures de guerre. Le cadavre du ministre Laporte a été trouvé, deux jours plus tard, dans le coffre d'une automobile stationnée près de l'aéroport de Saint-Hubert, le 17 octobre.

Quant à James Richard Cross, il a été remis en liberté.