Des changements au sein des directions d’école du CEF

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) annonce quatre changements au sein des directions d'école et la nomination d'une conseillère pédagogique.

Michèle Méthot occupera la direction du Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française à Saskatoon. Mme Méthot occupait des fonctions similaires à l’école du Parc de Regina qui a ouvert ses portes en septembre dernier. Elle a été la directrice du Pavillon secondaire des Quatre Vents de l’école Monseigneur de Laval pendant l’année scolaire 2017-2018.

Le CEF a nommé Heather Durand à titre de conseillère pédagogique. Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, elle était directrice du Pavillon élémentaire de l’école canadienne-française de Saskatoon.

L’école du Parc de Regina sera dirigée sur une base intérimaire par Donna Lajeunesse qui était directrice de l’école Ducharme de Moose Jaw depuis septembre dernier. Elle possède une riche expérience en enseignement et en gestion.

Charles Lorimpo Lamboni a été choisi pour diriger l’école Ducharme de Moose Jaw à compter de la rentrée 2019-2020. Depuis l’automne 2017, il occupe la direction de l’école Boréale à Ponteix.

Frankie LaClare remplacera Mme Lajeunesse au poste de direction de l’école Ducharme de Moose Jaw jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle occupait les mêmes fonctions aux écoles de Gravelbourg depuis la dernière rentrée scolaire.

« Je remercie chaleureusement les directions d’école et la nouvelle conseillère pédagogique pour leur engagement et leur capacité d’adaptation. Je suis sincèrement persuadé que leurs expériences et leurs compétences seront mises au service des élèves fransaskois », indique le directeur général aux affaires du CEF, Ronald Ajavon.