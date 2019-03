Red Deer sous l’emprise du fentanyl

À Red Deer, le fentanyl a tué deux fois plus de personnes en 2018 qu'en 2017. Le fléau des opioïdes ne cesse de progresser dans cette ville de 100 000 habitants qui détient le plus haut taux de surdose fatale par fentanyl de l'Alberta.

En 2018, 591 personnes ont été emportées par ce puissant opioïde dans la province, indiquent les dernières données compilées par Services de santé Alberta.

La plupart de ces décès par surdose sont survenus à Calgary et Edmonton. Quand on examine les données en fonction de la taille de la population, c’est cependant à Red Deer que le fentanyl fait, de loin, le plus de ravages.

L’an dernier, le nombre de morts liés aux surdoses de fentanyl y a bondi de 23 à 47 cas. Le taux de mortalité a doublé, pour passer de 21,4 décès pour 100 000 habitants en 2017 à 43,8 pour 100 000 habitants en 2018.

« Derrières ces chiffres se cachent des histoires humaines », dit Stacey Carmichael, la directrice générale de Turning Point Society, un organisme qui travaille notamment à la réduction des risques pour les toxicomanes.

« On connaissait beaucoup de ces personnes et nous pleurons leur mort, tout comme leurs familles », ajoute-t-elle.

Prévenir et guérir

Consciente du problème d'accoutumance qui se répand dans sa ville, Tara Veer, la mairesse de Red Deer, déplore qu’il n’y ait aucun centre de traitement des dépendances dans le secteur.

« C’est inacceptable pour toute notre communauté », a-t-elle commenté.

Pourtant, le conseil municipal de Red Deer se mobilise depuis cinq ans pour qu’un tel établissement puisse voir le jour.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes », partage Tara Veer. Mais « la province maintient que ce centre n’est pas dans ses projets », ajoute-t-elle.

Face à l’ampleur de la crise, l’organisme Turning Point Society a obtenu une dérogation de la province pour ouvrir un centre d’injection supervisée temporaire en octobre 2018.

L’organisme travaille maintenant avec Santé Canada afin d'installer un centre permanent.