Survivre à l’intimidation à l’école : deux anciennes victimes témoignent

Un texte de Stéphanie Rhéaume pour Les Matins d’ici

Selon Rose, lorsque l’on subit l'inacceptable, il est impératif de ne pas baisser les bras et de s’accrocher à ce qui procure du bonheur.

L’étudiante de 22 ans, qui complète un diplôme en arts et design à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), s’est pour sa part réfugiée dans le dessin au moment où sa vie basculait.

L’intimidation s’inscrit d’ailleurs au coeur du projet de fin d’études en bandes dessinées de Rose. Selon elle, sa sensibilité artistique a été marquée au fer par les écueils de sa jeunesse.

Yannick a quant à lui su rebondir en chassant de son esprit le reflet déformé que lui renvoyaient ses agresseurs.

À son avis, une personne aux prises avec l’intimidation devrait canaliser ses pensées en misant d’abord sur sa perception d’elle-même - beaucoup plus authentique - puis en valorisant l’image aimante que lui retournent ses proches.

Moi, je pense que c’est comme ça que je m’en suis vraiment sorti : c’est en me concentrant sur le positif qu’il y avait dans ma vie, plus que ce qui me causait du tort, ce qui me causait de la peine, ce qui me causait du stress et de l’anxiété.

Yannick Allard