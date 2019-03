Le CISSS-AT annonce l'embauche de trois médecins-examinateurs

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) annonce l'embauche de trois nouveaux médecins-examinateurs.

L'objectif est entre autres de diminuer les délais d'attente et analyser le travail des autres médecins lorsqu'il y a une plainte.

L'annonce a été faite jeudi lors de la réunion du Conseil d'administration CISSS-AT par le président-directeur général de l'organisation Yves Desjardins.

Quand les gens ont une insatisfaction à l'égard d'une pratique médicale ou d'un médecin, on a un processus à l'intérieur du réseau de la santé qui fait en sorte que les gens peuvent s'adresser médecin-examinateur, dit-il. Donc une personne neutre qui va réviser le processus, voir ce qui s'est passé, s'il y a des recommandations ou autres. On a souhaité en avoir plus afin de diminuer les délais d'attente.

On a des délais d'attente assez intéressants dans notre organisation et on aimerait les réduire. Yves Desjardins

Par ailleurs, le conseil d'administration a profité de la réunion d'hier pour renouveler sa confiance envers le PDG du CISSS-AT Yves Desjardins et s'est dit satisfait de son travail à la tête de l'organisation.