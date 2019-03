Toronto ne retire pas ses autobus Nova de la circulation pour l'instant

Au Québec, 600 autobus Nova ont été immobilisés un peu partout dans la province, vendredi, à cause d'un problème potentiel de servodirection.

À Toronto, le porte-parole de la Commission de transport (CTT), Stuart Green, indique que des inspections sont menées vendredi matin par mesure de précaution , mais qu'aucun des autobus n'a été retiré de la circulation pour l'instant.

On a de nombreux autobus Nova 2018 en circulation et on n'a jamais eu ce problème [de servodirection].

Stuart Green, porte-parole de la Commission de transport de Toronto