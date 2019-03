Problèmes avec les Nova Bus : une quarantaine d'autobus de la STO retirés temporairement de la circulation

Ce matin, 72 circuits ont dû être annulés parce que 57 autobus de la STO ont été mis au rancart le temps d'une inspection.

En ce moment, 42 véhicules de la STO sont toujours retirés de la circulation et 37 circuits seront annulés pour le retour à la maison vendredi.

La STO affirme que le retrait de ces autobus n'aura pas d'impact sur le service vendredi soir et au cours de la fin de semaine.

Le directeur général de la Société de transport de l'Outaouais, Marc Rousseau, en point de presse pour parler des problèmes liés aux véhicules Nova Bus. Photo : Radio-Canada

La décision de retirer 600 véhicules de Nova Bus un peu partout au Québec a été prise après plusieurs incidents isolés selon le directeur général de la STO, Marc Rousseau, dont un cas avec un autobus de la STO survenu la semaine dernière. À partir du moment où on s’est mis à se consulter entre sociétés,on a réalisé qui avait peut-être un problème plus gros.

C’est un connecteur qui, de la façon dont il est placé, est susceptible de prendre l’eau , affirme M. Rousseau. Le connecteur devient corrodé et à ce moment-là la connexion peut devenir un peu plus faible et c’est ça qui peut affecter la servo-direction. Marc Rousseau, directeur général de la Société de transport de l'Outaouais

La STO a été mise au courant de la situation jeudi en après-midi et a commencé l'inspection des véhicules en soirée. Une quinzaine d'autobus ont été remis en circulation depuis ce matin vendredi.

À lire aussi : Transport en commun : 600 autobus immobilisés vendredi au Québec

Le retrait temporaire des véhicules va tout de même causer des maux de tête aux dirigeants de la STO, qui a vu l'an dernier une augmentation de son achalandage.

On a déjà un enjeu de matériel roulant par rapport à notre besoin , affirme M. Rousseau. Donc clairement ça va amener un défi additionnel les semaines à venir pour nous ça c’est très clair. Mais notre priorité c’est vraiment de pouvoir remettre des véhicules sécuritaires sur nos routes le plus rapidement possible.

Une liste complète des circuits annulés par la STO vendredi en après-midi est affichée sur le site internet de la société de transport.