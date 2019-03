Les bouteilles d'eau en plastique en voie de disparition à Saguenay

La Ville songe à appliquer cette politique dans l’ensemble de ses installations sportives et culturelles.

On est en train de réfléchir à tout ça pour voir comment on va le déployer. Ça ne se fait pas en une journée. Il faut l’analyser. Quand tu n’as plus de bouteilles d’eau, il faut quand même être capable de donner de l’eau aux gens , explique le conseiller municipal et président de la commission de développement durable de Saguenay, Simon-Olivier Côté.

Le retrait des bouteilles d’eau en plastique se fera graduellement dans tous les bureaux municipaux.

La Ville c’est plus de 1500 employés répartis dans plusieurs bâtisses sur le territoire. On demande à nos départements et à nos services de ne plus acheter de bouteilles d’eau. Par exemple, à l’arrondissement de Chicoutimi, on a un distributeur d’eau, mais il y a des endroits où ils achètent encore des bouteilles , poursuit le conseiller.

Saguenay emboîte le pas à Montréal et à Trois-Rivières, où des mesures ont été mises en place pour restreindre l’utilisation des contenants de plastique à usage unique.