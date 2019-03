Un projet de villégiature bientôt lancé à Desbiens

Les citoyens du Lac-Saint-Jean et d'ailleurs qui souhaitent avoir une résidence au bord de l'eau auront une option de plus avec l'aménagement prochain de nouveaux espaces de villégiature à Desbiens.

Parc IAGO veut créer 245 terrains le long de la rivière Métabetchouane pour accueillir des véhicules récréatifs, des chalets et des condominiums. Ces terrains se vendront entre 39 000 $ et 80 000 $. La location sera également une option.

On veut permettre aux gens de vivre une expérience incroyable sur le bord de la rivière à un prix raisonnable et permettre aux gens de l'extérieur d’accéder à un plan d’eau comme la rivière Métabetchouane et la baie de Desbiens , explique Ian Gobeil, promoteur immobilier à Parc IAGO

Le projet a été annoncé jeudi en présence du maire de Desbiens. Nicolas Martel croit que des retombées importantes sont à prévoir pour sa municipalité.

C'est vraiment un développement d'envergure pour la municipalité qui cherche à avoir du développement et des revenus de taxation. Les gens qui vont venir ici vont consommer dans les différents commerces. Nicolas Martel, maire de Desbiens

La première phase débutera en mai. Le projet devrait être complété d'ici quatre ans.

D'après le reportage de Thomas Laberge